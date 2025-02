Rimini, aggredito nel supermercato: l’ex della fidanzata lo riempie di botte

Rimini, 17 febbraio 2025 – Lui scopre dove lavora il nuovo fidanzato dell’ex moglie, si presenta al supermercato e lo riempie di botte. È successo pochi giorni fa al Conad di via Pintor, davanti all’ospedale. La vittima dell’aggressione è un 33enne di San Giovanni in Marignano, che lavora come banconista nel supermercato. L’episodio è accaduto intorno alle 14,30. Il 33enne stava lavorando in magazzino, quando i colleghi lo chiamano all’interfono: “Vieni al banco dei salumi, c’è una persona che chiede di te”.

Il ragazzo lascia il magazzino, arriva in reparto e lì, con grande stupore, trova ad aspettarlo l’ex marito della donna che sta frequentando. L’uomo, senza dire una parola, si avventa contro il 33enne e lo colpisce in pieno volto con un pugno. Il giovane cade a terra, stordito dalla violenza del colpo. Mentre è ancora a terra il suo aggressore continua a picchiarlo con calci ripetuti alla schiena. Un cliente del supermercato, vista la scena, corre in aiuto del commesso, lo aiuta a rialzarsi e cerca di fermare l’aggressore. Ma l’ex marito non si placa: continua a insultare e minacciare il 33enne, e gli sferra altri due pugni. Il parapiglia nel supermercato va avanti per un paio di minuti, fino a quando il 33enne urla: “Adesso chiamo i carabinieri”. A quel punto l’aggressore si allontana ed esce finalmente dal Conad. Il giovane, aiutato dai colleghi, si riprende e poi va a controllare che l’uomo sia effettivamente uscito affacciandosi all’ingresso. E vede che fuori c’è ancora l’aggressore, seduto in macchina, che abbassa il finestrino e gli urla minaccioso: “Tanto torno”.

Il 33enne lì per lì, nonostante i dolori e lo shock, ha deciso di restare al lavoro e finire il turno, senza chiamare le forze dell’ordine. Ma alla sera poi è andato in pronto soccorso all’ospedale di Riccione per farsi curare. Per fortuna nulla di grave: i medici l’hanno giudicato guaribile in 5 giorni. L’aggressione è avvenuta il 3 febbraio, ma solo una settimana dopo il ragazzo ha deciso di presentarsi dai carabinieri per raccontare quello che aveva subito. L’11 febbraio, assistito dall’avvocato Sara Arduini dello studio legale di Stefano Caroli, il 33enne è andato a denunciare l’ex marito ai carabinieri per lesioni personali. I militari hanno già avviato le indagini e cominciato a sentire vari testimoni, tra cui i colleghi del 33enne, nonché la sua fidanzata, ex moglie dell’aggressore. All’interno del supermercato ci sono le telecamere, che hanno ripreso il momento dell’aggressione.