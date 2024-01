Supermercato e case in via Ravenna: alt da parte del Tar

Il Tar dice ‘no’ alla nuova valutazione del progetto sulla zona porto per la costruzione di un nuovo supermercato Conad e quasi una novantina di appartamenti nella parte a monte della ferrovia, lato Igea Marina (zona ponte via Ravenna). A presentare l’istanza, qualche mese fa, il Gruppo Conad (Commercianti Indipendenti Associati soc. coop) che nell’ultimo anno aveva visto andare in fumo il progetto. I lavori dovevano partire infatti a inizio 2023, ma il Cuav, il comitato urbanistico area vasta, formato anche da Regione e Provincia, aveva ‘bocciato’ il progetto. "Una scelta doverosa visto il rischio di allagamenti e esondazioni – dicono i legali che rappresentano i due enti – La decisione era stata presa seguendo documentazioni statali. Non abbiamo fatto valutazioni di merito ma ci siamo rifatti alla mappa di rischio idraulico del Pgra, il piano gestionale di rischio alluvioni imposto a livello nazionale dall’Europa. Si tratta di una mappa statale e non regionale".

Nel 2022 le quote della società Carducci, che era in pesante difficoltà economica, erano state rilevate da Conad che aveva presentato all’amministrazione un’offerta – poi vagliata e accettata – per chiudere definitivamente la partita. Tra i punti qualificanti, il progetto prevedeva un investimento di 1,4 milioni di euro per la realizzazione del supermercato Conad di circa 2.500 metri quadrati, con strade, verde pubblico, area parcheggi, nei pressi del mercato ittico, e di circa una novantina di alloggi a monte della ferrovia. Poi è arrivata la sospensiva del Cuav. Regione e Provincia dichiarano: "Non si può mettere a rischio l’incolumità delle persone e quel progetto, secondo le mappe a rischio idrico statali, non poteva essere approvato. La costruzione degli alloggi era in una zona a rischio alluvione e anche il minimo dubbio deve fare riflettere e procedere con la sospensiva. Lo testimoniano i recenti fatti accaduti in Romagna e anche in Toscana".

Così tutto si era bloccato e la società cooperativa era ricorsa al Tar qualche mese fa, per chiedere di riesaminare la stessa sospensiva del Cuav. Oggi però il Tar ha dato due di picche. Dai legali della società cooperativa, contattati telefonicamente, al momento nessuna risposta. Ma in città tutti si chiedono quale sarà il futuro per quell’area. La cooperativa potrebbe anche fare ricorso al Consiglio di Stato, potrebbe citare in giudizio Regione, Provincia e Comune chiedendo danni per oltre 10 milioni di euro.