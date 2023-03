Supermercato recluta quattro addetti al banco

Supermercato di Rimini cerca nuovi collaboratori a cui proporrà un contratto a tempo determinato. Per la macelleria serve un macellaio disossatore che abbia già maturato esperienza nella stessa mansione. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno. Per il banco pescheria serve un addetto tra i 18 e i 29 anni, con esperienza come aiuto cuoco o diploma alberghiero. L’orario di lavoro sarà part time (24 ore settimanali). Anche per il banco salumi servono due giovani tra i 18 e i 29 anni, con esperienza come aiuto cuoco o diploma alberghiero, da assumere con contratto di apprendistato. Orario part time di 24 ore settimanali. Tutte le offerte di lavoro pubblicate sul sito dell’Agenzia regionale lavoro si intendono per candidati ambosessi, così come previsto dalla legislazione vigente. Per proporsi, entrare sul portale lavoroperte.regione.emilia-romagna.it con lo Spid e cliccare sul "invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.