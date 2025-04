Supernova illumina il centro di Rimini con le arti performative

Grande attesa a Rimini per la terza edizione di Supernova, rassegna di arti performative che dal 30 aprile al 4 maggio riaccenderà i riflettori dal Teatro Galli all’Arena Francesca da Rimini, dall’ala nuova del Museo della Città all’ex cinema Astoria, fino al Teatro degli Atti e Casa Madiba. In programma spettacoli teatrali, workshop, performance, incontri, ma anche momenti conviviali e dj set che tra i protagonisti vedranno 2alaska, Silvia Calderoni, Mara Oscar Cassiani (Moc), Est Roman Coulon, Dom, Teodora Grano, Marie Losier e, ancora, Paola Stella Minni /cie Futur Immoral, Francesco Montanari e Mazen Kerbaij, Sharif Sehnaoui e tanti altri ancora. Realizzato in collaborazione con l’associazione Santarcangelo dei Teatri e Comune di Rimini col sostegno della Regione Emilia Romagna, il progetto è a cura di Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande (Motus) con Paola Granato. Si parte il 30 aprile al Galli con la prima europea di Vampyr della regista cilena Manuela Infante. Est Roman Coulon darà seguito alla rassegna con À la Recherche du temps perdu, il 30 aprile e il 2 maggio nell’area archeologica del Galli e il 1 maggio nell’ala nuova del Museo della Città. Per Supernova tornano in Italia Paola Stella Minni /cie Futur Immoral, duo italo-greco composto da Paola Stella Minni e Konstantinos Rizos, che al Teatro Galli proporranno lo speciale evento Mords Tojours!, performance satellite di una più ampia ricerca sulla figura del veggente nella tragedia greca.

Sempre il 30 all’Arena Francesca da Rimini quaranta studenti del liceo classico Giulio Cesare, guidati da Francesco Montanari e Francesca Morello Ryf, presenteranno È stato ieri. Questo è ciò che chiamate vincere la guerra?, rilettura de Le Troiane. Supernova, che sarà pure palcoscenico del progetto regionale E’ Bal–palcoscenici per la danza contemporanea, proseguirà il primo maggio al Museo della Città, dove si potrà visitare pure Future in the past, mostra sui 35 anni dell’Archivio Motus, introdotta dalla performance della Calderoni.

In programma anche la prima nazionale di Down to Under opera di Despina Sanida Crezia. Per la prima volta arriverà in Europa pure la performance Revelations of divine love, realizzata per gli spazi dell’ala nuova del Museo della Città dal collettivo italo-giappo-taiwanese. La serata del primo maggio si chiuderà con Multitudo di _2alaska, progetto performativo di Klaus Miser e Samantha Cavicchi, che pone al centro la paura, il terrore della malattia. Da non perdere il 2 maggio, al Teatro degli Atti, Filippo Quezel con la prima nazionale Tirannosauro, mente al Galli Giulia Scotti proporrà Quello che non c’è, storie non raccontate nel suo nucleo familiare. La serata terminerà con la piattaforma svizzero/franco/italiana per la ricerca teatrale Schoß Company con Personne ne ramasse ma langue. Numerosi gli appuntanti del 3 e del 4 maggio, tra i tanti quello con Mazen Kerbaij, che nel foyer del Galli presenterà il suo ultimo libro Gaza in my phone".

Nives Concolino