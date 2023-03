Supernova risplende al Galli

"È un atto politico che evidenzia la centralità dell’arte per la nostra città, con Supernova ci candidiamo a capitale della cultura 2026". Queste le parole del sindaco Jamil Sadegholvaad nel lanciare il conto alla rovescia di Supernova, il grande evento culturale organizzato da Motus, Santarcangelo dei Teatri e Comune di Rmini dal 12 al 16 aprile. Daniela Nicolò, fondatrice, insieme a Enrico Casagrande, di Motus, spiega: "Realtà come la nostra – dice – attraversano difficoltà a causa dei tagli dei finanziamenti alla cultura, Supernova è in controtendenza perché nasce durante questi momenti di difficoltà". C’è poi l’ambizione di riuscire in "un progetto al di sopra delle possibilità, ma non delle nostre capacità" ammette con orgoglio Giovanni Boccia Artieri, presidente di Santarcangelo dei Teatri, sottolineando l’importanza del sostegno della Regione che "non è soltanto l’ente che finanzia, ma anche l’ente che condivide la nostra visione". Gli fa eco Gianni Cottafavi, responsabile del settore Cultura per l’Emilia-Romagna: "Dare spazio ai contesti favorevoli alla crescita delle arti performative contemporanee è un obiettivo della Regione".

Supernova ‘esploderà’ in una cinque giornate di rivoluzione culturale a tutti gli effetti. E lo farà ripetendo uno schema caro anche al Festival dei Teatri. Così l’arte contemporanea esce dagli spazi canonici aprendosi all’esterno sulle piazze di Rimini e occupando simbolicamente il teatro Galli. Sì, perché Supernova inonderà di arte, musica e workshop la sala Ressi, ma anche il grande bar al primo piano, fino ad ospitare il pubblico direttamente sul palcoscenico per "guardare il teatro rovesciato" durante le numerose performance. Supernova va al di fuori della logiche della ‘stagione’, della rassegna di danza o di teatro, e lo fa con una programmazione densissima, fatta di iniziative eclettiche che funzioneranno da agglomeranti per i diversi happening spontanei.

In programmazione mercoledì 12 aprile ci sarà il tema generazionale con il giovane collettivo Parini Secondo di Cesena, che ‘invaderà’ piazza Cavour con Speed, una performance ispirata alle danze esotiche in voga a Tokyo negli anni Novanta. Giovedì 13 lo spettacolo continua con Annusa i fiori finché puoi (arti performative, politiche culturali & indipendenze) sempre nel foyer del teatro Galli. Nello stesso giorno, ecco la poetessa dissidente russa Marina Cvetaeva che invita tutti a connettersi con le sue parole e la sua prosa. E Cristina Kristal Rizzo presenterà la rivisitazione di un lavoro storico nel quadro del progetto Kinkaleri. Spettacoli anche al museo Part, dove si terrà l’inaugurazione dell’installazione video Seven Tears di Fanny & Alexander: da osservare ci sono 7 monitor, come in una galleria di lamentazioni e memorie musicali del passato.

Andrea G. Cammarata