Supernova torna a splendere in centro

Supernova sta per splendere tra le strade di Rimini. L’evento dedicato alle arti performative comincerà mercoledì prossimo per una cinque giorni all’insegna delle arti performative, fino a domenica 21. La rassegna riunisce lavori nazionali ed internazionali senza mai incasellare i linguaggi dell’arte in concetti stabiliti. L’edizione 2024, in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri, si impegna a scavare nella nostra cultura con riflessioni sull’ecologia, sulle materie liquide e sopratutto sul mare, vero fil rouge delle varie performance. Resta centrale anche il rapporto con Rimini e la sua cittadinanza, moltiplicando le fonti di dialogo con la comunità e costruendo varie traiettorie dell’arte lungo tutto il riminese. La rassegna artistica divamperà in tanti luoghi della città: da piazza Cavour alle spiagge libere, ma il centro dell’evento sarà ancora una volta il teatro Galli e le sue numerose sfaccettature. La direzione artistica è affidata a Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, affiancati da Paola Granato.

Saranno diversi i progetti che coinvolgeranno direttamente le varie comunità sin dall’inaugurazione di Supernova. Le classique c’est chic! apre le danze nel vero senso della parola alla rassegna, trasformando piazza Cavour in una sala prove in cui chiunque si potrà cimentare nel balletto con la non-accademia di Anna Basti. Al teatro Galli la presentazione dalle opere audio visive di Vladimir Bertozzi e Demetrio Cecchitelli. In sala Ressi sarà la volta di Agnese Banti e Andrea Trona con una performance sonora creata per Supernova. Verrà rievocata anche la memoria del riminese Lou Pesaresi, storico ballerino dello Slego, a cui è dedicata l’installazione a cura di Smagliature Urbane, presente per tutti i cinque giorni nel foyer del Galli. Quelli citati saranno solo alcuni degli appuntamenti che Supernova si riserva di presentare per la sua seconda edizione.

"Gli spettacoli che partono dal centro e arrivano fino al mare si sposano perfettamente con la candidatura di Rimini a capitale della cultura – spiega l’assessore alla cultura Michele Lari – Si innestano con il progetto culturale dell’amministrazione. Supernova esprime un linguaggio che non censura ed è aperto alla modernità. Proprio come Rimini". Non solo Italia. Quest’anno Supernova avrà un pizzico di internazionalità in più grazie alla presenza di tre gruppi di artisti esteri. In una prima nazionale, arriveranno a Rimini i i danzatori brasiliani Davi Pontes e Wallace Ferreira. Spazio anche alla riflessione sull’arte in tempo di guerra con le performance delle palestinesi Samaa Wakim e Samar H. King o ancora, direttamente dalla Novegia, Marit SanSmark e Iver Findlay con il loro spazio meditativo sul ’vuoto’.

Federico Tommasini