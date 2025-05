Supernova, tra creazione e resistenza

Oggi Supernova chiude la sua terza edizione con una giornata intensa e ricca di significato. Si parte alle 15 al Teatro Galli con Daemon di Motus, evento site-specific con Alexia Sarantopoulou e Enrico Casagrande, ispirato a Mary Shelley: un preludio a Frankenstein (a history of hate), in arrivo nell’autunno 2025. In scena, la metamorfosi della Creatura, esclusa, inseguita, infine ribelle.

Alle 17 a Casa Madiba, il coreografo e performer palestinese Ahmed Kullab conduce un laboratorio di dabke, la danza tradizionale capace di trasmettere energia e senso di comunità. A seguire, alle 18:30, va in scena The Bridge, performance che racconta la resistenza quotidiana di chi vive sotto occupazione, tra confini fisici e barriere simboliche. Subito dopo, intorno alle 19:15, Kullab dialoga con il progetto Rimini con Gaza, attivo contro il colonialismo sionista e il razzismo sistemico.

La cena arabo-palestinese solidale, dalle 19 alle 21:30, sostiene realtà attive in Cisgiordania. Infine, dalle 21, il Supernova closing party chiude il festival con dj set e artiste a sorpresa.