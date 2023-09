Superr idee per la città

Per i ragazzi e le ragazze Superr è arrivato il giorno del giudizio. Martedì alle 16 al palazzo del Turismo verranno svelati i vincitori del concorso fotografico rivolto ai giovani che hanno idee per rigenerare e trasformare la città di Riccione. Durante la cerimonia di premiazione saranno illustrati i progetti vincitori, insieme alle menzioni speciali. Infine saranno i referenti dell’amministrazione comunale a indicare come le idee verranno utilizzate nel processo di mappatura del Piano urbanistico generale di Riccione. Superr Riccione è il concorso nato con l’obiettivo di mappare gli spazi pubblici e i luoghi dismessi della città per sviluppare idee così da rigenerarli e trasformarli.