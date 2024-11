Superstrada, partono gli espropri. Bufera su Anas: "Progetto sbagliato. Mancano le rotonde e altre opere"

È un’accelerazione ’impropria’ quella impressa da Anas al progetto di sistemazione e messa in sicurezza della superstrada di San Marino. Peccato che l’ente abbia già avviato le procedure di esproprio senza tenere conto delle osservazioni avanzate dal Comune di Rimini. Osservazioni presentate sulla base anche degli incontri con i residenti.

L’assessore alla mobilità Roberta Frisoni spara a zero sull’Anas. "Pochi giorni fa Anas ha avviato il procedimento per l’apposizione dei vincolo preordinati agli espropri delle aree che saranno interessate dai lavori. Sembrerebbe una buona notizia, se non fosse – attacca la Frisoni – che non ha tenuto in considerazione le istanze presentate dal Comune sulla progettazione". Formalmente c’è ancora tempo per eventuali modifiche progettuali, ma Palazzo Garampi mette le mani avanti. Sono state ’dimenticate’ un’importante rotatoria, alcuni spostamenti di accessi a raso e sottopassi stradali in corrispondenza di alcuni snodi principali. "Il Comune – aggiunge – ha sottoposto tutta una serie di osservazioni e proposte migliorative del progetto che sono però state recepite solo in minima parte negli elaborati inoltrati da Anas in questi giorni per l’avvio della conferenza preliminare".

Poche ore prima della Frisoni, era stato il consigliere comunale (e candidato alle regionali) di Fratelli d’Italia Nicola Marcello a parlare di "beffa della pubblicazione dei vincoli espropriativi recapitati a 80 residenti di Coriano e 300 di Rimini. La messa in sicurezza della Ss72, con spesa di 37,5 milioni, è necessaria, ma rivedendo il progetto. Servono almeno altre due rotatorie, una all’altezza del Toys Center, per evitare il giro dell’oca a tanti cittadini che per andare a Rimini devono dirigersi verso San Marino. Poi c’è l’ingabbiamento di alcune abitazioni, come annunciato sia dalla giunta che in consiglio, sia in incontri pubblici, come quello fatto di recente alla Grotta Rossa. Mi accusavano di inutile allarmismo: avevo ragione, Anas vuole procedere".

"Molte delle osservazioni che abbiamo da subito formalizzato ad Anas sono per noi fondamentali – riprende la Frisoni – Riteniamo fondamentale, per esempio, la creazione di una rotatoria aggiuntiva all’altezza dell’attuale svincolo con via della Grotta Rossa, così come lo spostamento più a monte di un collegamento necessario per eliminare gli accessi a raso nella zona della Fornace Marchesini. È importante poi garantire la maggiore permeabilità della Ss72 da parte di pedoni e ciclisti, con sottopassi stradali in corrispondenza di alcuni snodi principali". "Vista questa inaspettata accelerazione da parte di Anas – chiosa l’assessore – non resteremo fermi e chiederemo a stretto giro un incontro con la Regione e gli altri enti coinvolti (Coriano e la Repubblica di San Marino) per capire lo stato dell’arte del progetto. Che è necessario, e proprio per questo, va sviluppato con tutti gli approfondimenti e la condivisione che merita".

Mario Gradara