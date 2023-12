Superstrada più sicura: nuovo guardrail da Dogana all’Atlante

Prosegue la messa in sicurezza della Superstrada. Dove è stata completata l’installazione a Dogana, nel tratto che precede il confine di Stato, dal sottopassaggio dell’Atlante al confine di Stato, per una lunghezza di 550 metri, del nuovo guardrail in acciaio Corten di ultima generazione dotato di illuminazione a led integrata. L’intervento, fanno sapere dall’Azienda per i Lavori pubblici, prevede anche lo studio degli attraversamenti. In particolare è stato chiuso un attraversamento veicolare in corrispondenza di Piazza Enriquez in modo che le auto, in uscita dal parcheggio e dirette al confine di Stato, debbano dirigersi verso monte ed arrivare alla rotatoria per invertire il senso di marcia in completa sicurezza. Nella prossima primavera la messa in sicurezza del tratto stradale sarà completata da una nuova pavimentazione.