Superstrada, un cantiere da Rimini a San Marino: addio ai semafori, ecco le rotonde

Rimini, 6 maggio 2023 – Rimini e San Marino, uniti da una serie di cantieri stradali che non fa che allungarsi. Per terminare la rotonda all’intersezione tra la consolare e la statale 16 servirà oltre un anno. In questo lasso di tempo dovrebbero vedersi i primi cantieri per eliminare tutti i semafori sulla Superstrada che porta al Titano.

Uno dei semafori sulla Superstrada

I fondi ora ci sono, almeno in parte, per dare gambe al grande progetto di revisione dell’asse viario, eliminando punti pericolosi e lanterne semaforiche. Da tempo Rimini e San Marino spingono su Anas affinché il progetto venga redatto, le osservazioni accolte e il costo finanziato. Ora ci siamo, dicono Stefano Canti, segretario di Stato per il territorio a San Marino, e l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni.

Si è andati oltre le previsioni visto che il primo progetto su cui si era discusso prevedeva un investimento di 14 milioni di euro, passato oggi a 21 grazie ad ulteriori interventi richiesti e approvati. Anas ha in mano il progetto definitivo.

Sul fronte dei finanziamenti si procede con quanto deliberato dal Cipe nel 2019. Per dirla con le parole dell’assessore Frisoni: "Anas con questo progetto definitivo sta portando avanti una progettualità in linea con quelli che sono gli obiettivi degli enti locali ed è necessario mantenere questo impegno, sia per quanto riguarda la tempistica di realizzazione sia per il piano dei finanziamenti".

Soddisfatto Canti che ringrazia l’assessore alla Mobilità regionale Andrea Corsini e la stesa Anas per le migliorie apportate al progetto tra cui "la realizzazione della rotatoria del confine di Stato con la Repubblica di San Marino". Saranno 12 le aree di intervento lungo la consolare.

In via Della Gazzella addio al semaforo con nuove immissioni. Comparirà una rotatoria in corrispondenza di via del Gatto, anche in questo pensionando il semaforo. Rotatoria all’incrocio con via Grotta Rossa dove il Comune ha chiesto e ottenuto la costruzione di un sovrappasso ciclopedonale. Verrà allargata via Barattona con il rifacimento del ponte sull’Ausa, mentre il semaforo nell’area ex Ghigi lascerà il posto a una nuova rotatoria che eviterà lo stop del flusso di traffico rendendo più fluida la mobilità tra i due lunghi rettilinei.

Ancora una rotatoria all’altezza di Pototo’s, stessa cosa al semaforo che si trova a due passi da Conbipel. Cambiano anche l’immissione e l’uscita in direzione Santa Aquilina. Infine la nuova rotatoria a ridosso del confine di Stato. Ora "l’appello che facciamo - chiude Frisoni - è arrivare al più presto all’aggiudicazione dei lavori".