Susanna, il piccolo genio che sfida la matematica

A soli 13 anni approda ai campionati nazionali di matematica alla Bocconi di Milano. E’ la misanese Susanna Masia, classe 2010, ad accedere con soli altri sette ragazzi ai campionati italiani, in programma il 13 maggio. Susanna frequenta la seconda media delle Giovanni XXIII di Misano. Ha vinto ai quarti e alle semifinali riminesi, svoltosi nei giorni scorsi alla Bertola. "Su una sessantina ne sono passati otto _ spiega mamma Valeria _ Susanna sarà in finale con un migliaio di ragazzi da tutta Italia. Si divideranno in categorie e da qui selezioneranno i primi 15 che costituiranno la squadra nazionale per partecipare ai Giochi matematici europei, in programma ad agosto in Polonia". Susanna è fortissima nei quiz di logica. Molto lucida, non si impressiona di fronte alle gare a tempo e alle sfide più difficili. I geni sono quelli di mamma Valeria, docente di matematica. Ma il fan numero uno è il fratello Samuele, 9 anni, che si definisce più artista. "Per Susanna invece i calcoli non sono complicati _ continua la madre _ E’ una calcolatrice nata, anche per svolgere altri compiti a scuola. Sa bene cosa fare in ogni situazione e non si fa mai prendere dall’emozione. Nonostante abbia in pagella tutti 10 e 9, non studia moltissimo. Ha buona memoria e capacità di apprendimento. Due ore e mezza al giorno le bastano sui libri. Punta al liceo classico, perché dice che la matematica non le piace". La speranza per la famiglia di Susanna è che possa accedere agli europei, "ma ci saranno dei veri fenomeni". Chi vincerà il campionato nazionale riceverà in premio una vacanza in Polonia per tutta la famiglia. Amante dell’atletica e del nuoto, Susanna vuole diventare giornalista. "Che cosa le riserverà il futuro non lo sa ancora ma ha voglia di studiare. E’ un dato di fatto", commenta mamma Valeria. La sua arma segreta? Non ha mai avuto un cellulare e lo usa solo un’ora alla sera. "Il mio tempo lo impego a fare molto altro. Non ho nemmeno i social". Rita Celli