‘Suspicious minds’ con Giuggioli

Sarà proiettato in anteprima nazionale stasera alle 20,30 alla Multiplex le Befane di Rimini ‘Suspicious Minds’, thriller psicologico che accende il dibattito tra gli appassionati di cinema. La proiezione sarà introdotta dal regista Emiliano Corapi e dall’attore Matteo Oscar Giuggioli, che tanti ricorderanno per aver interpretato Mauro Repetto in ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’. Nel cast del film anche gli attori Francesco Colella, Amanda Campana (Premio Rb Casting, miglior giovane interprete ad Alice nella città), e l’attrice olandese Thekla Reuten. Singolare la storia che accende anche la fantasia. Quando un uomo e una ragazza restano bloccati nell’ascensore di un hotel, nei rispettivi partner rimasti fuori ad attenderli s’insinua il dubbio che nel tempo trascorso dentro sia accaduto qualcosa. L’effetto sarà inaspettato e opposto per le due coppie.