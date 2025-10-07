Sutera sul palco con Kelly Joyce e Tirincanti

È stata aperta ieri la prevendita dei biglietti per lo spettacolo musicale che il 9 dicembre alle 21,15 al Teatro Supercinema di Santarcangelo di Romagna, vedrà approdare il New Me Tour di Marcello Sutera con tanto di orchestra. Sul palco anche Kelly Joyce, cantante e performer cosmopolita, nota per l’ormai classico successo internazionale Vivre la Vie e per i suoi lavori nel campo jazz e nu-soul, e Filippo Tirincanti, cantautore e musicista romagnolo dalla voce soul e dallo stile elegante, che in apertura di serata proporrà alcuni brani tratti dal suo repertorio pop-jazz, introducendo il pubblico alle atmosfere intime e sofisticate di New Me. Per l’occasione il bassista, produttore e compositore, presenta il nuovo progetto orchestrale e discografico attraverso il quale racconta la propria rinascita artistica e personale. Dopo anni di collaborazioni con Dennis Chambers, Peter Erskine, Cesare Cremonini, Greg Rega e Mario Biondi, ma anche con Annalisa Minetti, Dodi Battaglia, Petra Magoni e Jeff Cascaro, Sutera torna protagonista con una musica che unisce jazz, soul e orchestrazione contemporanea. Al suo fianco una formazione di musicisti d’eccellenza con i quali, come lui stesso annuncia, farà "un viaggio sonoro che attraversa emozioni e generi, raccontando la trasformazione, la libertà e la passione attraverso la musica". Le prevendite del concerto, organizzato da Collettivo Funk, si effettuano online su Webtic.

ni. co.