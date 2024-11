Svaligiati 3 bancomat in Valmarecchia

L’hanno ripescata domenica mattina dal Marecchia i vigili del fuoco. Una cassa automatica è riaffiorata come per caso, dopo essere stata ripulita a seguito di un furto avvenuto in una filiale della Banca Malatestiana in Valmarecchia nel corso del fine settimana. L’apparecchiatura è stata ritrovata nel fiume con la cassaforte forzata mentre galleggiava nella zona del lago Azzurro a Sant’Ermete. Spariti, naturalmente, i contanti all’interno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per compiere i rilievi utili a trovare indizi sui responsabili del furto. Anche perché la cassa automatica ritrovata nel Marecchia sarebbe il frutto di uno dei più furti che hanno flagellato la Valmarecchia durante il ponte di Ognissanti. Oltre alla Banca Malatestiana, infatti, sono stati almeno altri due gli istituti di credito bersagliati dai ladri. Anche in questo caso, i malviventi hanno forzato le porte d’ingresso ai bancomat e asportato le casse automatiche. Dopo avere poi ripulito completamente le casseforti, le apparecchiature sono state tutte abbandonate vuote e ritrovate una ad una dai carabinieri.