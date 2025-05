Svastiche disegnate al parco giochi: "Un episodio inqualificabile"

Atto di vandalismo al parco giochi di Libiano di Pietracuta di San Leo. Ignoti hanno tappezzato i nuovi arredi utilizzati dai bambini con svastiche e scritte che inneggiano a Benito Mussolini. "Un atto increscioso compiuto da persone che non conoscono né il significato delle parole, né dei simboli – dichiara il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi – E se lo conoscessero sarebbe ancora più grave. Abbiamo subito fatto denuncia ai carabinieri verso ignoti. Non ci sono telecamere in quel parco, inaugurato da poche settimane per tutta la comunità, e al momento non sappiamo se si tratta di giovani o persone più adulte. Con la denuncia le indagini sono in corso".

Nei prossimi giorni gli operai del Comune andranno a ripulire tutte le scritte e i simboli. Molti residenti sono rimasti basiti e indignati dal gesto: "Il parco giochi così deturpato è purtroppo l’esempio di come le nuove generazioni siano allo sbando. Dobbiamo veramente preoccuparci. Alcuni gruppi di giovani, sempre in zona, nei giorni scorsi sono stati visti inveire contro il manifesto che celebra la Liberazione del 25 aprile. Siamo basiti da ciò che è accaduto. Speriamo che le famiglie di questi ragazzi e la scuola possano lavorare insieme per il bene comune, per tornare a trasmettere i giusti valori e non dimenticare il passato". Le foto del parco vandalizzato hanno fatto il giro del web e anche il Pd di San Leo è intervenuto sui social: "Inquietanti episodi. Chi ha compiuto questi gesti sembra del tutto ignaro o indifferente al significato storico e morale dei simboli che sta deturpando. Ma una svastica non è solo un disegno: è l’emblema di un’ideologia fondata sull’odio razziale e sulla negazione della libertà. Un simbolo che richiama un passato di violenza e oppressione. Non possiamo pensare a una ‘bravata’ adolescenziale. Soprattutto in questo momento storico in cui, in Italia e in Europa, si registrano preoccupanti rigurgiti di neofascismo e revisionismo. Ogni gesto che banalizza o rievoca simboli dell’odio va letto con serietà e attenzione".

Poi il Pd punta il dito contro l’amministrazione: "La mancata celebrazione del 25 aprile a San Leo e Pietracuta, il centro abitato più giovane del territorio, ha rappresentato un’occasione persa per parlare di Resistenza e libertà. Le istituzioni, la scuola e la comunità tutta sono chiamate a fare la loro parte, con responsabilità e coraggio". Bindi ribatte: "Queste sono solo polemiche sterili e che esulano da ciò che è accaduto. Quello che è successo è un fatto gravissimo e la denuncia è stata fatta. Scopriremo chi è stato".

Rita Celli