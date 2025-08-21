Sveglia all’alba con Boccaccio

Un tuffo nella storia, in alcuni dei luoghi più suggestivi delle nostre colline. Cresce l’attesa per la terza settimana di spettacoli de Le Mille e una Notti in Valconca – Decamerone, la rassegna ideata e diretta da Città Teatro che anima i borghi della Valconca con rappresentazioni in costumi d’epoca all’alba e al tramonto. Quest’anno la rassegna è dedicata al Decamerone di Boccaccio. Domani il debutto del nuovo episodio, Decamerone VI. E si riparte con altre repliche degli altri spettacoli. Domani tappa a Mondaino, in piazza Maggiore: alle prime luci dell’alba andrà in scena Decamerone VI, che narrerà altre tre novelle del Boccaccio. Sabato si prosegue alle 19, al giardino di Palazzo Viviani di Montegridolfo, con la replica di Decamerone III. Domenica – sempre alle 19 – , Decamerone IV al parco urbano del Conca a Morciano. Al termine di ogni spettacolo un momento conviviale offerto dai Comuni: colazione a Mondaino, aperitivo e brindisi a Montegridolfo e Morciano. Il tutto in compagnia degli attori di Città Teatro protagonisti degli spettacoli, diretti da Davide Schinaia. In caso di maltempo, lo spettacolo a Mondaino si terrà alla sala del Duran Dino, quello a Montegridolfo dentro Palazzo Viviani, infine quello di Morciano al Lavatoio.