Sven Väth, Ralf e Martinez Brothers infiammano l’aprile della Riviera

La Riviera si scatena per Pasqua e alza il volume. Sarà un ponte di festa e di musica in riva all’Adriatico, con le disco che si preparano a offrire uno spettacolo senza precedenti. Capofila come da tradizione sarà il Cocoricò, che da sabato 8 a lunedì 10 aprile ospiterà nelle sue sale il ’Mutonia Easter Experience’, un festival di tre giorni nato dalla collaborazione con lo storico collettivo Mutonia e ideato per dare vita a un’esperienza unica e immersiva tra installazioni artistiche e cultura clubbing. A fare da cornice agli incredibili set degli artisti in line up – i nomi stellari della scena elettronica internazionale come Jamie Jones, Joseph Capriati, The Martinez Brothers, Chippy Nonstop, Silvie Loto e molti altri – le opere del celebre collettivo artistico Mutonia, esposte negli spazi dell’iconico club. Si tratterà di un inedito connubio tra sonorità clubbing e arti visive che nasce dall’unione tra le visioni di due realtà profondamente radicate nel territorio romagnolo: l’istituzione del mondo della notte Cocoricò e la comunità di Mutonia.

All’evento stellare del Cocco si affiancherà anche il programma di musica ed eventi stilato dal Peter Pan di Misano, con una programmazione all’insegna della trasversalità, in particolare per il ponte di Pasqua e del 25 aprile. Al Peter Pan il week-end pasquale inizia sabato 8 aprile con Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop; domenica 9 aprile va in scena Clorophilla Power Edition con i Solardo, Nicola Zucchi, Samuele Sartini, Mappa e Tanja Monies. Da anni i Solardo rappresentano un punto di riferimento assoluto per quanto concerne l’house music.

Lunedì 10 aprile, per Pasquetta, invece (dalle 16 all’1) ci si sposterà eccezionalmente al Cocoricò di Riccione per la presentazione della one-night Vita, che tornerà questa estate ogni martedì alla Villa delle Rose di Misano Adriatico. Altrettanto pingue il programma di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Lunedì 24 aprile in console Sven Väth, Maurizio Schmitz e Memoryman aka Uovo; Sven Väth è un riferimento imprescindibile quando si parla di musica, non soltanto elettronica. Martedì 25 aprile (dalle 16 a mezzanotte) torna Ralf’s Pic-Nic al Peter Park; per un giorno il Peter Pan si trasforma in Peter Park: nel suo parco e nel suo giardino si fa festa con buona musica e street food di qualità, con allestimenti e scenografie ad impatto zero.

A fine mese gli ultimi due appuntamenti in calendario al Peter Pan per la stagione 202223: sabato 29 aprile con la serata Solaris, domenica 30 con il Vidaloca ed il party di chiusura stagionale. Sarà questa la line-up delle due disco, con vista sui prossimi appuntamenti dell’estate 2023, ormai alle porte.