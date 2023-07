Svendite Estive, La Scelta Non Fa Distinzione tra Territori Regionali

Non solo in Emilia Romagna, le svendite estive sono iniziate ovunque lo stesso giorno. Una scelta che non fa distinzione tra territori regionali.

"E’ la prima volta che accade. Inoltre da quest’anno si è riusciti a blindare gli sconti anticipati dei siti online e dei marketplace. Però è ovvio che gli stipendi sono fermi, l’inflazione cresce così come i mutui. Insomma rimane ben poco per comprare – ci spiega Giammaria Zanzini, presidente Emilia Romagna per la Federazione Moda Italia –. Poi c’è il fattore meteo. Ovvero, l’estate è arrivata molto tardi e quindi nei negozi ci sono ancora parecchie cose. Per l’acquirente ci sarà una scelta maggiore in termini di taglie e di modelli".

La partenza è un po’ fiacca, come pensa si evolverà nei prosismi giorni?

"Sono fiducioso che tra il fine settimana e l’inizio della prossima ci sarà gente che compra. I negozi venderanno, però i margini saranno risicati perché le percentuali di sconto sono sempre più alte. Sarà un fine settimana di ripresa".

Ci sono stati aumenti nella merce?

"No, perché gli ordini sono stati fatti lo scorso anno. Quindi ogni capo avrà un aumento massimodel 5 - 10 %, non di più".

Il prossimo anno?

"Non sarà così. Ci sarà un contraccolpo per l’incremento dei costi energetici con aumenti del 15 - 18%. Ripeto: comprate nei negozi di prossimità e non online".

Cosa altro si deve fare per tutelare i negozi?

"Bisogna regolamentare il parallelo. Ovvero, alcuni negozi dove vediamo grandi prodotti a cifre alte, ma dentro sono vuoti. Loro a volte fanno da grossisti per il mercato asiaitico. Bisogna quindi livellare i listini di vendita globalmente quando ci si rifornisce, così è per tutti uguale".