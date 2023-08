Sventarono suicidio Carabinieri premiati

La sindaca Franca Foronchi ha ricevuto, nella sala giunta di Palazzo Mancini, il Brigadiere Capo QS Cristiano Lombardi e il Carabiniere Giovanni Casi, i due Carabinieri della Tenenza di Cattolica intervenuti a metà maggio per sventare il tentativo di suicidio di una ragazza che stata per farsi travolgere da un treno in transito alla locale stazione. All’incontro hanno preso parte anche il Capitano Niccolò Rutigliano, Comandante dei Carabinieri di Riccione, e il Tenente Vincenzo Sirico, Comandante della Tenenza di Cattolica. Nel corso della visita, la sindaca, a nome di tutta la città, ha voluto esprimere la gratitudine per quanto fatto in quella situazione, per la tempestività dell’intervento e per il coraggio dimostrato dai due militari.