Sventola la bandiera gialla Rimini è "Città ciclabile"

Il Bike Park alla stazione, la Bicipolitana sempre più estesa, il cicloturismo e gli eventi per gli appassionati. Rimini sempre più città della bicicletta. Con la recente assegnazione della bandiera gialla ’Comune ciclabile’, assegnata dalla Fiab, Fededrazione italiana ambiente e ciclabile. Bike Park: davanti alla stazione, dove parte anche il Metromare che unisce Rimini a Riccione. E’ il punto di riferimento per chi si muove in bici a Rimini. Per tutta l’estate, chi si presenta al Bike Park con un biglietto ferroviario regionale Tper con destinazione Rimini, ottiene sconti sulle tariffe di noleggio. Non serve dirlo, la bici si può portare sui mezzi della metropolitana di superficie.

Tra i servizi del Bike Park parcheggio custodito, noleggio di biciclette (monomarcia, a sei marce o elettriche, cargo bike), ciclofficina attrezzata con assistenza meccanica, 10 postazioni di ricarica biciclette elettriche, negozio accessori, nuovo servizio di lavanderia e un piccolo bar. E anche deposito bagagli, per un tour veloce in città pedalando.

La Bicipolitana. Con 134 chilometri di piste ciclabili, i percorsi permettono di vivere e conoscere la città in sella ad una bici per andare alla scoperta di luoghi suggestivi. "Con la realizzazione del Parco del Mare – segnala il Comune – l’ampio progetto di rigenerazione dei Lungomare Sud e Nord, Rimini rientra nel percorso della Ciclovia Adriatica: l’itinerario di lunga percorrenza che connette Trieste a Santa Maria di Leuca attraversando 7 regioni e percorrendo 15 km di costa riminese individuato come itinerario 1 della Bicipolitana locale".

Sul lungomare Nord di Rimini sono percorribili oltre 6 km di piste ciclabili e pedonali, passando per le località turistiche da Rivabella a Torre Pedrera. Il percorso ’Anello Verde’, dal mare (piazzale Kennedy) porta al Palacongressi e al parco Giovanni Paolo II, che costeggia il suggestivo lago abitato da anatre e cigni, fino a raggiungere, attraverso l’argine del torrente Ausa, il polmone verde di Rimini, il bimillenario Ponte di Tiberio con la sua piazza sull’acqua ed il caratteristico Borgo San Giuliano.

Infine gli eventi. Tra gli altri, Jeroboam Gravel - Xperience Rimini Titano, il nuovo evento dedicato al mondo della bicicletta gravel E-Bike MTB, che si svolge tra il 30 aprile e 1° maggio. La manifestazione vede i partecipanti impegnati su un percorso cicloturistico non competitivo su strada e sterrato interamente tracciato e mappato che coinvolge Rimini e comuni limitrofi sino a ‘toccare’ Toscana e Marche. Il 7 maggio torna Bicincittà 2023, "una biciclettata aperta a tutti alla riscoperta della città, da fare in compagnia, per la solidarietà, per l’ambiente, per città più vivibili, per il linguaggio universale dello sport".