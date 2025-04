Svetlana e la sua lezione di vita. Mai arrendersi alle difficoltà

Un incontro importante per i ragazzi di quinta elementare di Torconca. Gli studenti hanno avuto l’onore di conoscere l’atleta paralimpica Svetlana Moskovich. Un’esperienza emozionante e coinvolgente sia per i ragazzi che per gli insegnanti, che hanno potuto ascoltare dal vivo la sua storia. Un’atleta solare, di origine siberiana, dalla passione ardente per la bici e non solo, che ha sottolineato come lo sport possa essere una via per crescere, superare i propri limiti e raggiungere grandi traguardi. Durante l’incontro, ha risposto alle numerose domande. Un momento particolarmente importante è stato quando ha fatto indossare ai ragazzi le sue medaglie d’oro e di bronzo: un gesto bellissimo, che ha acceso negli occhi di tutti una scintilla di meraviglia e ispirazione.

Perché ha scelto come sport la bici? "Ho voluto fare ciclismo perché per la prima volta quando sono salita sulla mia bici personale con sedia a rotelle (handbike) mi sentivo libera e mi rendeva felice pedalare e stare in movimento".

A quali Paralimpiadi ha partecipato? "Nel 2012 ho partecipato a quelle di Londra dove ho vinto la medaglia di bronzo, poi a Tokyo nel 2021 e a Parigi nel 2024".

Quando ha vinto la prima medaglia d’oro? "Ai mondiali del 2015 e il 22 febbraio 2025 ho stabilito il record mondiale femminile dell’ora nella categoria WH4 di handbike al Velodromo, in Svizzera".

Arrivare alle Olimpiadi era il suo sogno fin da bambina? "Sognavo di fare l’avvocato, poi ho voluto diventare traduttrice. Dopo l’incidente, però, è arrivato lo sport agonistico, che mi ha ridato la gioia di vivere".

Quali sono le sensazioni che prova durante le gare? "Mi sento agitata, felice, preparata, disciplinata, convinta".

Oltre al ciclismo quali sono le sue passioni? "Mi sono sempre piaciute le lingue, conoscerle, impararle e approfondirle e se non fossi diventata una ciclista probabilmente avrei studiato informatica, che mi affascina e incuriosisce".

Come può descrivere con tre aggettivi il paraciclismo? "Versatile, poiché ci sono salite e discese, tecnico, impegnativo".

Noi studenti, ascoltando la sua storia, abbiamo capito che, nonostante le difficoltà che la vita può presentare, è possibile superarle in modi diversi e spesso inaspettati. La determinazione, la forza di volontà e il coraggio giocano un ruolo fondamentale. L’esperienza di Svetlana ne è un esempio concreto: non si è lasciata fermare dagli ostacoli, ma al contrario, ha portato avanti con tenacia il suo sogno di battere il record mondiale femminile di velocità con la sua handbike. La sua storia rappresenta un grande esempio di impegno, fiducia in se stessi e straordinaria capacità.

Classe V A Torconca