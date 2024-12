Sviene mentre fa colazione: panico al bar

Rimini,8 dicembre 2024 – Si sente male mentre fa colazione nella centralissima piazza Cavour e viene soccorsa dal personale del bar. Paura per un’anziana sui 90 anni in carrozzina che ieri mattina si trovava al Caffè Cavour insieme al figlio e che ha improvvisamente accusato un malore, facendo accorrere sul posto l’ambulanza del 118. Il tutto è avvenuto in una delle piazze più centrali di Rimini, a quell’ora più affollata che mai. Tutto sembra essere andato per il meglio, perché dopo aver perso momentaneamente i sensi, l’anziana ha ripreso conoscenza ed è stata accompagnata in pronto soccorso per accertamenti. Provvidenziale anche l’intervento dello staff del Caffè Cavour, che si è subito prodigato per la cliente in difficoltà.

La donna si è sentita male mentre faceva colazione con il figlio: sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che l’ha portata in ospedale

Spiega Alessio Rucaj, uno dei soci alla guida da circa un anno dello storico locale riminese: “È successo tutto verso le 10.30. I ragazzi mi hanno avvisato che una signora si era sentita male e sono subito corso a vedere cosa stava succedendo. Mi sono accorto che si trattava di una signora molto anziana, che purtroppo si era sentita male mentre consumava tranquillamente la sua colazione, anche se non saprei dire con precisione il motivo. La donna ha perso conoscenza e io mi sono avvicinato cercando di metterla in una posizione di sicurezza, sollevandole la testa, seguendo quelle che sono le procedure standard in casi come questi. Nel frattempo altri hanno allertato il 118. Quando l’ambulanza è arrivata in piazza Cavour, la signora si era già parzialmente ripresa, il suo volto aveva riacquistato colore e aveva ricominciato a respirare abbastanza regolarmente. Il personale medico l’ha visitata – prosegue Rucaj – e poi ha comunque deciso di accompagnarla in pronto soccorso per una visita più approfondita: trattandosi di una persona anziana era bene escludere eventuali complicazioni. C’è stato un po’ di trambusto, ma mi auguro che tutto si sia concluso nel migliore dei modi”.