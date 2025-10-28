Svizzera, Slovacchia e Bulgaria per la Nazionale di San Marino

Torna l’appuntamento con le qualificazioni agli Europei Under 17, la cui fase finale elegge ogni anno nuovi campioni continentali giovanili. Ieri la Nazionale di San Marino è arrivata in Slovacchia, dove si giocherà il minitorneo del round 1 di questa fase. Nel pomeriggio il primo allenamento per i convocati dal commissario tecnico Loris Bonesso. Oggi, invece il debutto contro i pari età della Svizzera allo Spisska Nova Ves Stadium con calcio d’inizio alle 13. Tre giorni più tardi la sfida ai padroni di casa nell’unico incontro calendarizzato al National Training Centre (calcio d’inizio alle 17), mentre l’ultimo impegno è previsto a mezzogiorno di lunedì 3 novembre. Allora i biancazzurrini se la dovranno vedere contro i coetanei in forza alla Bulgaria, prima di fare rientro in Repubblica ventiquattro ore più tardi.

Chiude imbattuta il primo, doppio impegno internazionale della sua storia, invece, la Nazionale Under 19 femminile di San Marino. Al successo per 2-0 sulle pari età di Cipro del venerdì pomeriggio precedente ha fatto seguito, sempre a Dogana, un pareggio per 1-1. Tra varianti proposte da Piva nella formazione titolare, che vede Balsimelli, Andreini e Francini partire dall’inizio. L’omologo Savvas Sofokleous rivoluziona lo scacchiere cipriota, confermando solo cinque calciatrici rispetto a due giorni prima. Approccio convinto e convincente di Cipro, molto dinamico sulle corsie laterali. Tuttavia la retroguardia sammarinese non va in affanno, lavorando bene sia con gli esterni che con i centrali difensivi in copertura. Il gol di Terenzi dal dischetto a un soffio dalla pausa di metà gara porta avanti le biancazzurre di Piva che poi vengono raggiunte nella ripresa, a pochi passi dal traguardo, da Eleftheriou.

San Marino: Forcellini (87’ Mastronardi); Stifani (52’ Bonciucci), Carli, Paolini (81’ Moroni), Andreini (87’ Zammarchi); Balsimelli (52’ Yazici), Tamagnini, Paone; Penserini (87’ Della Valle), Terenzi (81’ Ragazzini), Francini (46’ Castello). A disp.: Lonfernini. Allenatore: Piva.

Cipro (4-3-3): Konstantinidi (46’ Hadjichristodoulou); Louca, V. Vlachou, L. Vlachou (73’ Holmes Gracie); Eleftheriou, Georgiou, Makridi (46’ Mylona); Michail, Matsoukari, Xenophontos (73’ Valianti). A disposizione: Chrysanthou, Christodoulou, Polyvlou, Tsiola, Constantinou. All.: Sofokleous.