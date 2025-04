Svolta a San Leo: ecco l’imposta di soggiorno. Il sindaco: "Previsti incassi per 15mila euro"

D’ora in poi i turisti pagheranno la tassa di soggiorno a San Leo. L’imposta in realtà esisteva da anni, ma solo sulla carta. Non era mai entrata in vigore. Ora il cambio di rotta, con la delibera approvata nell’ultima seduta del consiglio comunale che introduce l’applicazione dell’imposta di soggiorno a San Leo. "Come previsto dalla legge – spiega il sindaco Leonardo Bindi – i proventi, valutati e previsti in maniera prudenziale nel bilancio di previsione 2025 intorno ai 15mila euro, saranno esclusivamente destinati a interventi per ii turismo, a sostegno delle strutture ricettive, per manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, infine per i servizi pubblici locali".

Durante l’ultima seduta approvata la modifica al regolamento del consiglio comunale con istituzione del presidente, un ruolo che prima era esercitato direttamente dal sindaco. Eletta presidente la consigliera di maggioranza Martina Rinaldi. "Svolgerò il mio compito con imparzialità, equilibrio, spirito di servizio", promette Rinaldi.