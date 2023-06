Svolta al Pronto soccorso Ecco i centri di assistenza Saranno 19 in Romagna

La svolta Pronto soccorso prende forma anche in Romagna. Dopo l’intesa siglata nei giorni scorsi tra Regione e Fimmg (il sindacato dei medici di base), secondo cui le ’guardie mediche’ (ora medici di continuità assistenziale) opereranno in équipe nei Centri di assistenza medica per le urgenze – riassunto nell’acronimo Cau – la mappatura dei possibili luoghi dove allestire la nuova realtà sanitaria sul territorio è iniziata. Per le competenze dell’Ausl Romagna sono 19 i Cau previsti dalla Regione su tutto il territorio, con una divisione per provincia ancora tutta da definire. Anche di questo si parlerà domani durante l’incontro di coordinamento convocato dai vertici dell’azienda sanitaria durante il quale inizierà la vera e propria "discussione tecnica su dove collocare fisicamente questi centri di assistenza". Traccia la rotta il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, il quale sulla scorta di quanto già chiarito in Regione ricorda: "Questa svolta nella gestione dei bisogni di salute dei cittadini a bassa complessità, per lo più identificabili come codici bianchi e verdi, vuole alleggerire il carico di lavoro che rappresenta il 70% delle prestazioni in Pronto soccorso".

In questa direzione, le ipotesi che circolano negli ambienti sanitari guardano al ricorso a strutture già esistenti e ora già impegnate come punti di primo intervento quali l’ospedale ’Cervesi’ a Cattolica in primis, il ’Franchini a Santarcangelo, il ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria e il punto di primo intervento di Bellaria. È proprio questo poker la base di partenza di un piano "che è in valutazione in questo senso – considera Carradori –, ma che prima di compiere fughe in avanti va ben pianificato, discusso in conferenza sanitaria territoriale e poi approvato in assemblea regionale". Ma l’idea c’è e balena nelle volontà aziendali che comunque dall’annuncio della rivoluzione da viale Aldo Moro esce forte della "conferma di tutti i nostri sette Pronto soccorsi – ricorda il direttore dell’Ausl –. Per la Romagna i Cau pianificati sono 19 e tocca a noi ora individuare i luoghi adatti e stabilire la continuità sulle 12 o 24 ore, in dialogo con chi poi dovrà andare a lavorare in queste strutture per offrire al cittadino quella risposta rapida ed efficace ai bisogni sanitari, pur snellendo l’intasamento che normalmente si creerebbe nei Pronto soccorsi".

Alternativamente alla ’conversione’ dei punti di primo intervento in Cau, l’Ausl Romagna sta valutando anche "di individuare alcuni nuclei di medici di medicina generale dove possono esserci gli estremi e le attrezzature per procedere", chiosa Carradori. A fare da apripista, c’è l’esperienza della Casa di comunità di Cervia, già per caratteristiche assimilabile al Cau pensato e chiarito dallo stesso assessore alle politiche per la Salute Raffaele Donini, il quale ha ventilato tra i possibili Cau del futuro proprio quei punti di primo intervento che a Rimini appaiono come i principali candidati a prossimi centri di assistenza medica per le urgenze.

Francesco Zuppiroli