Svolta assistenza territoriale Gli ospedali cambiano pelle "Ecco la mappa dei futuri Cau"

di Sara Servadei

I pazienti urgenti al Pronto soccorso, gli altri nei ’Cau’. La rivoluzione nell’organizzazione della sanità promette di rendere più efficienti sia i Pronto soccorso sia l’assistenza ai pazienti meno a rischio. Ne abbiamo parlato con Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl Romagna.

Carradori, l’ospedale chiama e il territorio risponde?

"I Cau cercano di potenziare il più possibile la risposta territoriale per fare in modo che si arrivi all’ospedale non perché non c’è la risposta territoriale, ma perché c’è bisogno dell’ospedale. In Pronto soccorso abbiamo una quantità indescrivibile di accessi che noi, da tecnici, definiamo ’impropri’: codici bianchi e molti dei codici verdi, ad esempio. Ed è perché non ci sono i servizi sul territorio".

Come è stata fatta la scelta di dove collocare i Cau?

"A Morciano sarà nella Casa della comunità che già c’è, a Riccione ne è prevista una nuova, a Bellaria pure e sarà di fianco al Comune, a Mercato Saraceno nell’ex ospedale. Santarcangelo diventerà un fiore all’occhiello, con la trasformazione dell’ospedale nella nuova Casa della comunità con un punto di primo intervento che passerà dall’essere attivo 12 ore a 24 ore al giorno. Entro il 2023 saranno pronti Cattolica, Novafeltria e Santarcangelo, entro 2025 arriveranno Morciano, Riccione, Rimini, Bellaria e Savignano".

Oltre ai Cau ci saranno anche le Uca, a domicilio. Come saranno riorganizzate?

"I Cau saranno ad accesso diretto e alcuni saranno aperti 24 ore su 24, altri per 12 ore. Le Uca invece saranno composte da un medico e un infermiere".

Quante saranno?

"Saranno 12, collocate a Ravenna, Lugo, Faenza, Forlì, Meldola, Cesena, Rimini, Riccione, Santarcangelo assieme a Savignano, Cervia e Cesenatico, Novafeltria e Mercato Saraceno, Santa Sofia con Bagno di Romagna e Verghereto".

A Novafeltria ci sono state delle polemiche: il comitato ’Giù le mani dall’ospedale’ e il Pd sostengono che sia un modo per sguarnire il nosocomio. Cosa risponde?

"Trovo la polemica singolare. Per Novafeltria, tra interventi passati e futuri, abbiamo speso 7 milioni. Alla fine avrà un Cau, un mezzo medicalizzato e un’Uca. Quando io leggo le polemiche mi chiedo se mi sono spiegato bene. Rifiutare qualcosa che aumenta i servizi mi sembra singolare".

Il piano prevede anche 363 assunzioni. Si sa già dove saranno collocate?

"Ci saranno 90 unità di personale nei Cau, e sono infermieri. A loro si vanno ad aggiungere 17 tecnici di radiologia. Poi ci sono 119 infermieri di famiglia, 55 nelle centrali territoriali e 12 nelle Uca".

Il personale medico nelle Uca sarà quello della guardia medica.

"Consideriamo che l’83% dell’attività della guardia medica consiste nel rispondere al telefono. Così non va: meritano di essere in una struttura adeguata, dotata di personale e tecnologie adeguate".

Il sindacato Anaao Assomed fa notare che non è esplicitamente prevista la presenza degli specialisti nei Cau.

"La telemedicina consentirà di sfruttare da remoto le competenze specialistiche dell’ospedale: il paziente fa un elettrocardiogramma e lo legge il cardiologo in ospedale. In uno sviluppo futuro dovrà abbattersi la barriera tra ospedale e territorio".