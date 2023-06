Svolta ’medica’ al Queen’s Club di Galimberti Ecco un nuovo centro sportivo e fisioterapico

Un centro medico all’avanguardia, punto di riferimento sul territorio non solo per gli sportivi agonisti ma per tutta la comunità e il suo benessere. E’ stato inaugurato il Fisioclinics Cattolica, aperto negli spazi del Queen’s Club, il nuovo complesso sportivo realizzato da Giorgio Galimberti e i suoi soci nell’area del vecchio Circolo Tennis di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi), alla presenza del sindaco Franca Foronchi e di numerosi ospiti, esponenti di vertice del mondo sportivo. Decolla ancor di più la cittadella dello sport della Regina (Circolo Tennis Queen’s Club, Stadio Calbi, futuro Palasport da oltre 1.000 posti, ecc.).

"A inizio anno in occasione del vernissage del Queen’s Club il mio intervento era stato prudente – ha spiegato il dottor Piero Benelli, direttore sanitario di Fisioclinics Cattolica ma anche medico della Nazionale italiana di pallavolo maschile e della VL Pesaro Basket – e quindi ora che siamo operativi ci tenevamo a ripresentarci con questa cerimonia di inaugurazione. Ringrazio il sindaco per aver mantenuto la promessa sulla sua presenza, come anche Giorgio Galimberti, istrionico padrone di casa, e un sentito grazie va anche ad una serie di amici che ci onorano della loro presenza: i dirigenti della VL Pesaro Basket, Walter Magnifico, Ario Costa, Luciano Amadori e Matteo Magi, il tennista Luca Nardi e il suo staff, Matteo Ceccarelli, recente campione italiano di triathlon, la pallavolista Giulia Saguatti, atleta dell’Omag San Giovanni in Marignano".

Fisioclinics è un centro di riabilitazione e poliambulatorio ma è anche un progetto innovativo, un ulteriore servizio per tutta la popolazione, su temi importanti come salute, benessere, prevenzione, cura e terapia e miglioramento della qualità della vita.

Luca Pizzagalli