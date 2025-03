Svolta nel caso Pierina. Indagata anche la nuora: "Ha protetto il killer"

Ci sono 17 mesi di dubbi. Di indizi, di sospetti. Di presunte svolte in un giallo intricato come il filo degli auricolari dimenticati nello zaino. Ma quella di ieri mattina, con l’iscrizione di Manuela Bianchi nel registro degli indagati per favoreggiamento, una svolta nel delitto di via del Ciclamino può esserlo davvero. Un momento cruciale nella lunga inchiesta per scoprire chi, la sera del 3 ottobre 2023, abbia ucciso con 29 coltellate la povera Pierina Paganelli nel seminterrato di casa sua alla periferia di Rimini. Dal 16 luglio in carcere, perché ritenuto da chi indaga l’assassino della pensionata, c’è il vicino di casa Louis Dassilva. Il 34enne con cui proprio Manuela Bianchi aveva al momento del delitto una relazione clandestina, secondo la procura alla base del movente che spinse Dassilva a uccidere la suocera di Manuela.

E ora, l’impianto accusatorio della procura ingloba nel proprio mulinello investigativo una protagonista in più, con la Bianchi indagata per favoreggiamento poiché starebbe celando la verità sul ritrovamento del cadavere. Nel cono d’ombra su cui la procura di Rimini vuole vederci chiaro ci sono una decina di minuti. Undici minuti di silenzio dalle 8.09 alle 8.20: tra quando Manuela avrebbe scoperto il cadavere della suocera nel seminterrato di casa a quando la stessa Bianchi chiamò i soccorsi. Minuti cruciali in cui per la procura Manuela avrebbe incontrato una persona sulla scena del crimine, Dassilva, il quale avrebbe detto alla Bianchi di non parlare. Ma dice di non sapere Manuela. Di non ricordare cosa abbia fatto in quei minuti che non tornano alla procura e su cui chi indaga avrebbe nuovi elementi alla mano, compresa una consulenza fonica sul registrato della telecamera nei garage dell’orrore.

Ed è proprio questo cortocircuito di versioni che ha portato ieri a far cambiare la veste di Manuela Bianchi: da persona informata sui fatti a indagata per favoreggiamento. Ed è con questo status che è continuato l’interrogatorio fiume fino alle 22, con la Bianchi messa sotto torchio nell’ufficio del pm Paci per quasi 13 ore. Il focus è sempre rimasto su quei minuti di vuoto tra la vista del cadavere della suocera e la chiamata dei soccorsi. Ma anche su intercettazioni in questura tra lei e Louis il 4 ottobre. Il consulente della Bianchi, Davide Barzan, ha riassunto al termine del lungo interrogatorio: "Manuela ha dato la sua versione e la sua verità finalmente agli organi inquirenti. Ora è molto provata, ma ha detto la verità".

Mentre però la Bianchi era ancora interrogata in procura, è giunta alle parti una notifica preliminare della relazione sulla ‘cam3’, la telecamera della farmacia, che potrebbe scagionare Dassilva. L’altezza del soggetto ripreso la sera del delitto non è infatti compatibile con quella di Louis nei filmati girati durante l’esperimento giudiziale. L’indagato è risultato essere più alto. Questo risultato preliminare dell’incidente probatorio è stato notificato in primis alla difesa di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, i quali hanno spiegato che: "Le conclusioni a cui sono giunti i periti nominati dal gip escludono sulla base dell’altezza che il soggetto che si vede passare davanti alla farmacia in un orario compatibile col delitto di Pierina possa essere Dassilva". Un aggiornamento che fa ora traballare pericolosamente la ’prova regina’. L’architrave all’impalcatura accusatoria della procura contro il 34enne senegalese ora rischia di crollare se alla relazione finale, per cui non è esclusa una anticipazione rispetto a fine aprile, l’esito preliminare dovesse trovare conferma oppure dall’interrogatorio di Manuela non sia emerso qualche nuovo e decisivo elemento.