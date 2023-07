Svolta per i giudici onorari È in arrivo la previdenza

Sono 5 giudici di pace, 6 vice procuratori onorari e 12 i giudici onorari di tribunale che quotidianamente prestano servizio a Rimini. Molti dei quali sono in servizio, sia in Tribunale che in Procura, da oltre vent’anni. Una categoria di magistrati che si occupano di processi delicati, come i maltrattamenti e gli atti persecutori. Una figura quella dei magistrati onorari senza cui molti processi non potrebbero essere trattati, dal momento che nelle aule di tribunale non sempre il numero di magistrati ordinari è sufficiente per soddisfare il numero di processi crescente che una città come Rimini si trova ad affrontare.

Eppure, nonostante anni di lavoro ininterrotto, la categoria dei magistrati onorari non ha mai avuto le ferie, la malattia e, soprattutto, una pensione assicurata per il futuro, tanto che il 15 luglio del 2021 la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, esortandola a modificare la legislazione sulla magistratura onoraria, ritenuta in contrasto con le norme e i principi fondamentali del diritto dell’Unione. Una situazione annosa, che col tempo ha portato la categoria della magistratura onorari ad essere in termini di diritti lavorativi una sorta di ’fantasmi dei tribunali’. Fino a qualche giorno fa.

Nei giorni scorsi infatti è stato approvato un emendamento che dispone l’assimilazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari al reddito da lavoro dipendente. Per coloro che opteranno per il regime di esclusiva (cioè che lavoreranno solo in Tribunale, senza svolgere anche altre professioni) è stata ora prevista l’iscrizione alla Cassa trattamenti pensionistici statali (CTPS) e il godimento delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali, mentre per i non esclusivisti è prevista l’iscrizione alla cassa forense o alla gestione separata. Il Governo, nella persona del Sottosegretario alla Giustizia con delega alla magistratura onoraria, Andrea Delmastro, ha immediatamente proposto un correttivo alla questione della tutela dei magistrati onorari, alcuni dei quali addirittura avevano lavorato per mesi senza percepire alcuna retribuzione. Ma ora il cambio di rotta prevede che la contribuzione previdenziale sia a totale carico dello Stato per coloro che svolgono le funzioni giudiziarie onorarie in via esclusiva mentre, per coloro che oltre alle funzioni onorarie continuino a dedicarsi ad altri impieghi, l’onere per l’amministrazione pubblica sarà di due terzi, lasciando la restante parte a carico del lavoratore.