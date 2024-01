"Svolta per la cultura tra eventi e cantieri"

I lavori realizzati al Supercinema, per poter realizzare qui anche eventi, concerti e spettacoli. Quelli in corso ai musei, per renderli sempre più accessibili. Il 2023 è stato senza dubbio un anno di svolta per i luoghi della cultura a Santarcangelo. Un anno positivo anche per gli eventi e i servizi proposti. Crescono gli accessi alla biblioteca Baldini: ben 139.743 nel corso del 2023, il 38 per cento in più rispetto al 2022, e un totale di 29.185 prestiti (2.500 in più dell’anno precedente). Alla biblioteca si sono iscritte, nel corso dell’ultimo anno, altre 549 persone. Tra i servizi più apprezzati, le aule studio che hanno richiamato 6.460 ragazzi, per una media giornaliera di 21 persone. La ’Baldini’ ha ospitato quasi 200 eventi, con oltre 5mila presenze. Anche per i musei c’è stata un aumento importante di visitatori, tornati (quasi) ai numeri pre-pandemia: 5.155 gli ingressi, nonostante il Met – il Museo etnografico – sia chiuso da ottobre per i lavori. Bene anche le iniziative per i bambini come il festival dei burattoni, che ha registrato oltre mille spettatori. "Il 2023 è stato un anno di profondo rinnovamento per gli istituti culturali, sia per le iniziative sia per gli investimenti sulle strutture – sottolineano la sindaca Alice Parma e la vicesindaca Pamela Fussi – In particolare i lavori in corso al Met sono l’occasione per ripensare il percorso interno al museo e il giardino". Da alcuni giorni è chiuso al pubblico per lavori pure il Musas (è il Museo storico archeologico). I due cantieri, per una spesa totale di oltre 2 milioni, sono finanziati da fondi del Pnrr.