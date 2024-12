Svolta per l’agricoltura. Lupo ’solo’ specie protetta

Il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha deciso di modificare lo status di protezione del lupo, passando da “strettamente protetto” a “protetto”. Una decisione che, secondo Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, rappresenta un importante passo verso un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle attività agricole. "È un provvedimento significativo – afferma Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – per contenere l’espansione incontrollata di questo predatore, la cui presenza crescente sta avendo un impatto notevole sui nostri territori". Negli ultimi anni, le segnalazioni di attacchi a greggi e allevamenti sono aumentate in modo esponenziale, generando preoccupazioni tra agricoltori e allevatori. Secondo Carli, il settore agricolo "non è solo un presidio fondamentale del territorio, ma anche un comparto economico strategico per il Paese. Le attività primarie garantiscono reddito a tante famiglie e svolgono un ruolo chiave nella cura del paesaggio e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Era necessario intervenire". La decisione del Comitato introduce un nuovo equilibrio: il lupo rimane una specie protetta, ma con una maggiore flessibilità nella gestione delle popolazioni locali. Questo consentirà ai singoli Paesi di adottare misure specifiche per contenere gli impatti sul settore agricolo, senza mettere a rischio la conservazione della specie. La delibera entrerà in vigore il prossimo 7 marzo, dando il via a un iter legislativo a livello europeo. La Commissione UE proporrà la modifica degli allegati della Direttiva Habitat, che dovrà essere approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio.

"La nostra associazione – prosegue Carli – ha più volte sollecitato le istituzioni a prendere provvedimenti per affrontare le problematiche legate alla convivenza tra lupo e attività agricole. Questo passo non elimina la protezione del lupo, ma rappresenta un’importante apertura verso soluzioni bilanciate".

La modifica dello status di protezione è stata accolta con soddisfazione anche dalle comunità locali. "Gli agricoltori chiedono solo di poter lavorare serenamente e proteggere il loro bestiame – conclude Carli –. Questa decisione non è un via libera all’abbattimento indiscriminato, ma una risposta concreta alle esigenze di chi vive e lavora sul territorio".