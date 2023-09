T-red, slitta l’accensione . Multe rinviate a fine anno

Niente multa, ancora per alcuni mesi. Chi temeva di essere incappato in sanzioni, vedendo le telecamere all’incrocio tra la via Emilia e viale Mazzini, può tirare un sospiro di sollievo. Nonostante l’installazione degli impianti sia terminata da mesi, i nuovi T-red che multano chi passa con il rosso non sono in funzione. Passeranno ancora mesi, prima che lo siano. Rispetto ai tempi previsti dall’amministrazione di Santarcangelo, le telecamere saranno messe in funzione solo verso la fine dell’anno. Un cambio di programma, nonostante già siano stati eseguiti e ultimati tutti i collaudi dei T-red. Gli impianti, in teoria, potrebbero essere usati già domani. Ma prima di partire con controlli e multe il Comune monterà i display col ’temporizzatore’, che avvertirà gli automobilisti quanti secondi mancano al rosso, e farà un periodo di sperimentazione con telecamere accese ma senza sanzioni. Insomma: si concederà un po’ di tempo per potersi ’abituare’ alle nuove telecamere, senza multe. E non c’è ancora, va detto, una data certa per l’inizio del monitoraggio. Si attende ancora la consegna dei display ’temporizzatori’ (i contasecondi). Una volta completata l’installazione, il Comune intende avviare un’ampia campagna informativa per annunciare il periodo del monitoraggio senza le sanzioni. Ecco perché i tempi sono destinati ad allungarsi. Ma nonostante le telecamere siano spente, tanti automobilisti continuano a telefonare, in Comune e alla polizia locale, per sapere se i T-red fanno le multe. C’è chi spesso, alla vista degli impianti, frena bruscamente rischiando così rdi causare incidenti e tamponamenti.