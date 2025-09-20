Rimini: svaligia la tabaccheria e incassa 1.000 euro con i gratta e vinci rubati. Arrestato

Rimini, 20 settembre 2025 – È stato arrestato dalla polizia di Stato il presunto responsabile del furto con spaccata messo a segno nella notte tra il 18 e il 19 settembre in una tabaccheria del centro di Rimini.

Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30 in via Saffi. Un uomo, con il volto coperto, ha divelto un tombino dalla strada e lo ha lanciato contro la vetrata del locale, mandandola in frantumi.

Una volta dentro ha svuotato la cassa e portato via un gran numero di gratta e vinci, per poi darsi alla fuga.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile e dagli uomini dell’antirapina, si sono concentrate su un trentacinquenne già noto per reati simili.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito elementi utili, confermati dal fatto che, poche ore dopo, l’uomo è stato rintracciato a Corpolò, dove attualmente era domiciliato.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, lo hanno trovato seduto al tavolo, intento a grattare i biglietti rubati, con circa mille euro in contanti davanti a sé.

Nei cassonetti vicino alla tabaccheria sono stati rinvenuti altri biglietti già utilizzati, mentre alcuni tagliandi vincenti erano stati riscossi in altre rivendite della città, per un valore complessivo di circa mille euro.

I numeri di serie hanno confermato che si trattava proprio della refurtiva sottratta nella spaccata. Considerati i numerosi precedenti e la pericolosità sociale, l’uomo è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e portato nel carcere di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria.