Tabaccheria nel mirino. Nuovo assalto dei vandali: "Scene da guerriglia"

Una notte di follia, l’ennesima. La tabaccheria di Damiano Donno sulla via Emilia a Santarcangelo è stata nuovamdente presa di mira dai vandali. Nella notte tra venerdì e ieri, poco prima dell’una, un gruppetto formato da almeno tre ragazzi ha riversato tutta la propria furia sugli arredi esterni del locale, scagliandoli contro la vetrina e contro il distributore automatico di sigarette, distruggendo tutto quello che capitava a tiro. La stima dei danni, ancora provvisoria, è ingente. "Si aggira attorno ai 13mila euro", spiega il titolare. Le immagini dalle telecamere esterne mostrano chiaramente le diverse fasi dell’assalto: urla, colpi violenti, sedie e tavolini trasformati in proiettili, la vetrata che va in frantumi e il distributore devastato. L’allarme del locale è scattato quando mancavano pochi minuti all’una. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, ma i tre ragazzi si erano già dileguati facendo perdere le tracce. "Il fatto incredibile – racconta Donno – è che non si sono nemmeno sforzati di nascondere il volto. Le telecamere li hanno ripresi chiaramente: si vedono benissimo, si capisce che sono giovani del posto. E allora io mi domando: i genitori sanno cosa combinano i loro figli di notte? Hanno lanciato di tutto, sembrava una guerriglia".

Il titolare è amareggiato, e non è difficile capirne il motivo. Non è la prima volta che accade: appena tre mesi fa a finire sotto attacco dei vandali era stata un’altra sua attività, in via Pascoli, sempre a Santarcangelo. "Ogni volta devo fare denuncia, ma intanto il danno resta a me – spiega Donno – Non si tratta soltanto delle spese per riparare vetrate e macchinari, ma di un senso di impotenza che ti toglie il fiato. Non credo che ce l’abbiano con me o con la mia attività per un motivo particolare: si tratta di vandalismo fine a se stesso".

Donno sottolinea anche un altro aspetto: "Hanno agito in un orario in cui c’era ancora gente per strada, eppure nessuno è intervenuto. Nessuno ha provato a fermarli". Intanto le indagini sono in corso e i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Toccherà ora alle forze dell’ordine dare un nome ai vandali che, nel cuore della notte, hanno trasformato un angolo tranquillo di Santarcangelo in un campo di battaglia.