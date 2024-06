Tabaccheria svaligiata dai ladri: "Bottino di oltre 10mila euro"

Colpo grosso alla tabaccheria Fabbri Paganelli di Santaracngelo. Ma il Superenalotto non c’entra. Questa volta il jackpot l’hanno fatto i ladri, che nella notte tra venerdì e ieri hanno svaligiato il negozio in pieno centro. A scoprire il furto è stato ieri mattina alle 6,30, quando è arrivato alla tabaccheria per aprire, il padre del titolare. La porta d’ingresso era stata forzata e aperta. All’interno c’era il caos. I ladri hanno rovistato ovunque e hanno fatto razzia di sigarette e gratta e vinci. "Per noi è stato un durissimo colpo. Ieri mattina siamo riusciti comunque ad aprire, con quel poco che era rimasto in negozio. Ma i danni sono ingenti: siamo abbondantemente sopra i 10mila euro di bottino. Senza contare la spesa per sistemare la porta blindata", allarga le braccia Alberto Fabbri Paganelli, il titolare della tabaccheria.

I ladri devono aver armeggiato parecchio per entrare. "Hanno letteralmente scardinato la porta blindata, rompendo l’infisso. Era quello l’unico modo che avevano per entrare, perché le serrande delle vetrine sono praticamente inviolabili". La tabaccheria non ha un sistema d’allarme né le telecamere. Ma, cosa più grave, in quella zona non ci sono nemmeno telecamere pubbliche, nonostante la tabaccheria Fabbri Paganelli sia affacciata sulla piazzetta del combarbio, tra le vie Cavour e don Minzoni.

Ieri mattina i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo, per trovare tutti gli indizi utili a risalire ai ladri. Il problema è che non ci sono immagini dei raid. Le uniche telecamere presenti in zona sono quelle di una gioielleria, e non inquadrano l’esterno. Non sarà facile, in queste condizioni, trovare i colpevoli. Ieri mattina anche la sindaca Alice Parma è andata alla tabaccheria, per manifestare la vicinanza al titolare del negozio. All’amministrazione comunale i carabinieri hanno ribadito la necessità di montare delle telecamere nella zona del combarbio, ancora oggi completamente priva di videosorveglianza. Una richiesta più volte avanzata in questi anni dai commercianti, da Confesercenti e da Confcommercio, ma rimasta sempre inascoltata. Nell’ultimo anno e mezzo sono stati diversi i furti nei negozi del centro. Il più clamoroso quello fatto nel gennaio 2023 ai danni della gioielleria Pedrosi, dove i ladri sono scappati con un bottino di quasi 200mila euro. "Per noi quello dell’altra notte è stato il primo furto subito in 30 anni di attività, ma ci basta e avanza – conclude Fabbri Paganelli – Ci hanno fatto un bel danno".