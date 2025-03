Tabella di marcia per le grandi opere

Il 2025 sarà l’anno del teatro e del museo. L’anno prossimo arriveranno una nuova piscina e il recupero dell’ex mattatoio. L’amministrazione affronta i cantieri pubblici nella parte riferita ai contenitori.

Partiamo dallo Spazio Tondelli, il teatro. I lavori sono iniziati nel 2020. Avrebbe dovuto essere una riqualificazione veloce invece siamo ancora qui a vedere gli operai nel cantiere. Questo sarà l’anno giusto, ci dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. A novembre, quando partirà la stagione teatrale, gli spettatori si dovrebbero sedere nella nuova platea del Tondelli. E’ partito il quarto e ultimo stralcio dei lavori con un investimento di 450mila euro per le opere civili e impiantistiche interne dell’edificio. La struttura accoglierà i nuovi arredi e sarà completato l’esterno.

Anno decisivo anche per il Museo del territorio. Dopo avere corso con il cantiere per evitare di perdere il finanziamento regionale, siamo alle battute finali. Poi si passerà alla fase di allestimento degli interni, per la quale il Comune ha già le risorse dopo avere vinto un bando regionale.

C’è un’altra opera che andrà completata entro l’autunno. A metà ottobre scadono i termini per il finanziamento ottenuto per la costruzione della scuola Panoramica. Dopo anni di lavori fermi il Comune è tornato in possesso dell’area. A giorni sarà fatto un bando di appalto per riprendere i lavori. La struttura in legno andrà terminata entro cinque mesi.

Passiamo al prossimo anno e alle scadenze del Pnrr partendo dall’ex mattatoio a San Lorenzo che diventerà un polo multifunzionale per usi sociali. "Siamo nei tempi anche" sottolinea l’assessore. Procedono anche i lavori per l’ampliamento della piscina. Andrà terminata entro il giugno del prossimo anno.

Andrea Oliva