Tagli a Santarcangelo dei teatri. Sindaco e Pd: "Attacco al festival". FdI: "Stop a chi fa politica dal palco"

La doccia fredda per Santarcangelo festival è arrivata alla vigilia della nuova edizione. Per la storica manifestazione, il più longevo festival di teatro contemporaneo in Italia (è nato nel 1970), arriva la scure del governo. Il taglio sarà drastico, anche se è ancora da quantificare. Ma intanto la direzione generale spettacolo del dipartimento per le attività culturali del ministero ha pubblicato il decreto con l’elenco di fondazioni e festival teatrali ammessi ai finanziamenti nel triennio 2025-2027. Il festival di Santarcangelo continuerà a ricevere contributi, ma per effetto dei giudizi severi dati della commissione ministeriale, che ha dimezzato i punteggi, sarà declassato e otterrà da Roma meno fondi. E non si parla di spiccioli: il ministero della cultura nel 2024 aveva erogato 226mila euro a Santarcangelo festival. Che il 4 torna in scena con la nuova edizione, e farà sentire la sua protesta dal palco.

Per Tomas Kirenczuk e Giovanni Boccia Artieri, direttore e presidente di Santarcangelo festival, "non si tratta di un errore. Abbassare i giudizi su un festival storico e internazionale come questo è una scelta culturale e politica". Non le manda a dire il sindaco Filippo Sacchetti: "Chi al ministero ha fatto le valutazioni o ha sbagliato o vuole far fuori Santarcangelo dalla scena culturale italiana e internazionale. Credo sia la seconda: questa decisione è tutta politica. Colpirne uno per educarne cento. Un attacco alla libertà di espressione, che piace poco a questo governo. Si punisce un festival deliberatamente politico... Santarcangelo festival, fin dalla prima edizione del 1970, sceglie da che parte stare". Difende a spada tratta il festival ("una ricchezza per Santarcangelo, è nel Dna della città), Paola Donini, segretaria Pd, che attacca poi consiglieri e gli esponenti del centrodestra che "in queste ore esultano" per i tagli imminenti.

Non ci sta Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia: "Quella del ministero è una scelta culturale, non censoria. Per la commissione la qualità della proposta artistica di Santarcangelo festival non è stata giudicata più soddisfacente ai fini di un sostegno pubblico". E ancora: "Negli ultimi anni Santarcangelo festival – rincara Colombo – ha dimostrato una deriva sempre più politicizzata, con spettacoli schierati contro i valori fondativi della nostra società, la famiglia, la nazione, la religione, fino ad arrivare a messaggi contro le istituzioni stesse. Il ministero ha dato un segnale chiaro: la cultura deve tornare a unire, non a dividere. E chi riceve fondi pubblici deve rispondere a criteri che siano chiari e controllabili".