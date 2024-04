Taglia la droga con lo zucchero. Ragazza rischia la vita

Avrebbe assunto una dose di eroina ’tagliata’ con dello zucchero a velo. Uno strano mix che ha scatenato una reazione potenzialmente letale, mettendola seriamente in pericolo. Una donna di 36 anni è stata salvata per il rotto della cuffia grazie all’intervento provvidenziale del fidanzato e del personale del 118, dopo aver accusato una gravissima crisi respiratoria dovuta – secondo quanto riferito da lei stessa ai medici dell’ospedale Infermi di Rimini – all’assunzione di droga nella camera di un albergo di via Gubbio nel quale la coppia aveva deciso di soggiornare lo scorso weekend. L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato, quando il fidanzato della 36enne, uscito dalla doccia, ha trovato la donna stesa sul letto in condizioni gravissime, in uno stato di semi-incoscienza e con delle evidenti difficoltà respiratorie.

Immediatamente è partita una telefonata al 118. Sul posto è dunque accorsa un’ambulanza, insieme ad una Volante della questura di Rimini. La 36enne, che a quanto pare avrebbe alle spalle dei problemi di tossicodipendenza, è stata visitata sul posto dal personale medico che è infine riuscito a rianimarla prima che potesse essere troppo tardi. In seguito è stata accompagnata, per ulteriori accertamenti, in pronto soccorso, e qui avrebbe rivelato di aver assunto dell’eroina – stando a quanto emerso, tagliata con dello zucchero a velo – iniettandosela poi in vena o comunque assumendola mentre il fidanzato stava facendo la doccia. Delle siringhe sono state ritrovate dal compagno nella camera da letto e consegnate agli inquirenti. Gli agenti della polizia di Stato, accorsi in viale Gubbio nel momento in cui è partito l’allarme alla Questura, hanno svolto una perquisizione approfondita della stanza d’albergo in cui alloggiava la coppia. Sarebbe stata rinvenuta una bustina contenente della polvere di colore bianco che è stata inviata in laboratorio per essere analizzata, anche se gli accertamenti avrebbero dato esito negativo. I medici hanno verificato che la causa del malore fosse da ricondurre propria ad un’assunzione di stupefacenti La 36enne è stata trattenuta in ospedale per essere sottoposta ad una visita più approfondita, ma al momento risulta essere fuori pericolo e dovrebbe potersi riprendere in fretta.