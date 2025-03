Tagliatelle sotto il sole . La spiaggia gioca d’anticipo, partita la stagione nei ristoranti: "Investiamo sulla primavera"

Pasqua è lontaa. L’estate ancora di più. Ma sulla spiaggia di Rimini il clima è già bollente. Alcuni ristoranti e bar hanno già iniziato la stagione, in molti stabilimenti fervono i lavori per poter essere pronti da fine aprile. Il ristorante del bagno Tiki 26 (che quest’anno si allargherà: i titolari hanno comprato il bagno 25) ha aperto domenica. Il tempo al mattino non era granché, ma è bastato che spuntasse fuori il sole per avere tanti riminesi a pranzo in spiaggia. "Per noi è diventata una tradizione aprire a marzo e alla fine il meteo ci ha permesso di rispettarla", sorridono i titolari, Fabrizio e Gabriele Pagliarani e Alberto Bianchi. Aperto da sabato il Lord Beach 69, il ristorante del bagno 69 gestito dalla famiglia Pasquinoni. "Sabato, con il tempo brutto, c’era poca gente. Domenica è andata bene. Un bel segnale per iniziare la stagione", dice Stefano Pasquinoni. Nel weekend ha aperto il bar ristorante Tripoli, al bagno 42. "C’è stato un bel movimento – assicura Ivan Matricardi – E se il meteo ci assiste ancora, ci attende una buona primavera". Sono le prime inaugurazioni di una stagione che, di anno in anno, è sempre più lunga. Lo sanno bene al Milton beach (bagno 7), che è sempre rimasto aperto quest’inverno.

Nel giro di un mese, ben prima di Pasqua, apriranno anche altri locali di spiaggia. Sono in corso i lavori al ristorante Ricci di mare dei bagni Ricci, a Miramare. "Stiamo facendo interventi di ristrutturazione e di riqualificazione. Apriremo a fine marzo. Continuiamo a investire, pur non sapendo come andrà a finire con le concessioni", dice Danilo Ricci, uno dei soci dello stabilimento. Già: il caos concessioni, tra i futuri bandi per le spiagge e l’attesa per il decreto del governo sugli indennizzi, pesa come un macigno sugli operatori. "Ma se non investiamo – rilancia Fabrizio Pagliarani – rischiamo di restare un passo indietro rispetto alle altre località turistiche"