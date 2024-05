Taglio del bosco non autorizzato, tre assoluzioni

Erano accusati di aver svolto dei lavori di decespugliamento e taglio del bosco sulle sponde di alcuni torrenti a Montescudo - Monte Colombo, in un’area di competenza demaniale, senza aver ottenuto l’autorizzazione. Per quel motivo tre persone - l’amministratore di una società con sede in Valconca, la titolare e uno degli operatori, tutti difesi dall’avvocato Massimiliano Orrù - erano state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Rimini. Nel corso dell’ultima udienza, il pm ha chiesto l’assoluzione per la tenuità del fatto. Il giudice ha assolto i tre imputati con formule diverse: perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto. La stessa amministrazione comunale di Montescudo - Monte Colombo ha confermato che i lavori svolti sulle sponde dei torrenti erano stati regolarmente autorizzati.