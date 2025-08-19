Taglio del nastro con polemica in via del Giglio

Oggi pomeriggio alle 18.30 si inaugura a Cattolica via Del Giglio (angolo con via Carpignola si terrà il taglio del nastro con la sindaca Franca Foronchi). Per la tanto discussa via al centro delle polemiche la scorsa estate con il taglio dei 78 pini e poi un investimento di circa 500.000 euro per la riqualificazione di asfalti, marciapiedi ed arredi. Ma non si spengono anche quest’anno le discussioni. Con i Verdi, sesta forza di maggioranza, nella coalizione che portò alla vittoria elettorale dell’attuale gruppo di centro-sinistra, che hanno già chiesto di evitare tale inaugurazione ed oggi con la Lega che scende di nuovo in campo per sottolineare la propria disapprovazione: "In qualità di consigliere comunale, ho ricevuto con puntualità e forma l’invito ufficiale dell’amministrazione a partecipare all’inaugurazione della nuova Via del Giglio, prevista per oggi 19 agosto – commenta Marco Cecchini, consigliere comunale Lega – un evento corredato, come recita il programma, da una "merenda per tutti". Ma io vorrei esprimere pubblicamente il mio imbarazzo di fronte a questo invito. Non tanto per la merenda in sé quanto per il senso politico e simbolico che porta con sé: festeggiare dove sono appena stati abbattuti 78 pini marittimi sani è qualcosa che fatico a comprendere e ancor di più a digerire. Quegli alberi non erano malati, non erano pericolosi, non erano a rischio crollo. In un periodo storico in cui ogni singolo albero dovrebbe essere tutelato come un bene comune, qui si è scelto il taglio netto. Senza un vero confronto pubblico. Senza alternative progettuali realmente inclusive. Ed ora ci si ritrova per brindare. Non parteciperò a questa inaugurazione".