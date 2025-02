Taglio del nastro per il centro diurno alla residenza Pullè

La sindaca Daniela Angelini, assieme all’assessora alla Famiglia, Marina Zoffoli, ha inaugurato il nuovo Centro diurno nella Residenza per anziani Felice Pullè. La struttura è stata trasferita al piano terra e completamente rinnovata, in grado di offrire spazi funzionali garantendo un lato livello di assistenza. "L’apertura del nuovo Centro diurno è un passo importante per il benessere dei nostri anziani – spiega la sindaca –. La struttura è stata progettata per essere accogliente, luminosa e completamente rinnovata".