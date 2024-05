Taglio del nastro per il Macfrut record

Non solo frutta e verdura. Il Macfrut di Rimini, arrivato alla 41esima edizione, si conferma la principale iniziativa del settore in Italia. Anche e sopratutto dal punto di vista economico, considerando i 1.400 espositori e gli oltre 1.500 buyers presenti in questi giorni al Rimini Expo Centre. Una presenza a cui si aggiungono i visitatori, il che ha un riflesso significativo sull’indotto, strutture ricettive, attività, trasporti e ristoranti. "Un’edizione record, l’unica che mette insieme l’intera filiera del settore. Oltre al business si aggiunge la conoscenza, tanto che se si vuole conoscere il futuro dell’ortofrutta, è a Macfrut che bisogna venire. È questo format che ci rende unici e ci contraddistingue nel panorama mondiale degli eventi di settore", il commento del presidente di Macfrut, Renzo Piraccini. Infatti, tra gli stand di espositori, non ci sono solo produttori e distributori di frutta e verdura, di cui il 40% è straniero. Ma anche chi si occupa di packaging, logistica, irrigazione, coltivazione. Tutto ciò è sempre più concepito in un’ottica sostenibile, ma anche con tecnologie avanzate e precisione chirurgica. L’obiettivo è di ridurre gli sprechi salvaguardando il pianeta. A tagliare il nastro, ieri mattina, il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Gli imprenditori dell’ortofrutta, dell’agroalimentare, dell’agroindustria sono l’orgoglio di questa nazione. Vedo tante imprese e persone che destagionalizzano le presenze, significa avere la possibilità di aumentare la ricchezza per l’intero territorio. La fiera di Rimini assume rilevanza strategica". Presente anche il governatore Stefano Bonaccini, che martedì ha inaugurato un’altra importante realtà, Cibus di Parma. "L’export ha superato i 10 miliardi di euro l’anno scorso – ha detto –. Merito di un sistema che sa lavorare insieme, mentre come Regione abbiamo spinto tantissimo sulla promozione internazionale e sugli incentivi alla transizione digitale ed ecologica". Un mondo, quello della sfera agricola, sempre più tecnologico, che offre confezioni in materiali naturali, ma anche nuove scoperte di gusti e qualità, grazie alla massiccia presenza di espositori direttamente da Sud America, Asia e Africa. Ma anche tipicità nostrane. Partner di questa edizione La Puglia e la penisola arabica. Il Premio Macfrut 2024 è stato consegnato a Roberto Luongo, già direttore Macfrut. Francesco Pierucci