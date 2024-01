Tajani e Bernini alla Scm: "Una vera eccellenza, il governo sostiene le aziende che esportano"

di Giuseppe Catapano

Hanno scelto un’azienda che fa della vocazione internazionale il proprio tratto distintivo. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato ieri lo stabilimento riminese di Scm Group accompagnato dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’occasione giusta per parlare di export, all’interno del quartier generale di un’azienda che vanta una quota di esportazioni del 90%. A fare gli onori di casa Andrea Aureli, presidente di Scm. La visita, per Tajani, è "il riconoscimento a una straordinaria realtà imprenditoriale, da sempre impegnata nell’internazionalizzazione". Scm è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione del legno e di una vasta gamma di materialda. E proprio alle aziende italiane impegnate nel mondo il governo intende assicurare "massimo sostegno – le parole del vicepresidente del Consiglio – Vogliamo fare di tutto per favorire le esportazioni italiane, l’export rappresenta circa il 40% del nostro Pil". Ai mercati tradizionali si aggiungono "nuovi mercati che vanno esplorati. Lanceremo un’offensiva nelle aree occupate dall’italian sounding, cioè dal finto italiano, soprattutto in America, e vogliamo offrire il nostro saper fare al continente africano. C’è poi la grande realtà dei Balcani, e c’è l’estremo Oriente: penso, oltre alla Cina, anche al Vietnam, al Giappone e ai tanti luoghi in cui i prodotti italiani, dall’agroalimentare ai macchinari, passando per la moda, sono super apprezzati".

Una battuta sulla politica italiana ("Il terzo mandato alle regionali? Sono perplesso") prima di visitare il rinnovato technology center dedicato all’intera industria della lavorazione del legno. Per il ministro Bernini "la forza di Scm Group di mantenersi costantemente innovativa nei decenni" è uno dei principali obiettivi che il sistema imprenditoriale nazionale deve porsi, insieme alla "capacità di internazionalizzarsi, di investire in sostenibilità e in nuove tecnologie di intelligenza artificiale generativa". Andrea Aureli ha ricordato come nel 2023, nonostante le criticità del contesto macroeconomico globale, Scm Group abbia "raggiunto i 900 milioni di fatturato". La vocazione internazionale è confermata anche dalla "continua apertura di sedi commerciali estere, le più recenti nel Sud-Est asiatico e nei Balcani". Investimenti che si aggiungono a quelli in innovazione e formazione. Scm vuole essere "sempre più attrattiva anche nel mercato del lavoro".