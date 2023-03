Talamello dà un taglio alle bollette

Talamello vuol diventare entro il 2023 una comunità energetica rinnovabile. Giovedì, alle 20, se ne parlerà nell’incontro pubblico al museo Gualtieri. Il Comune ha deciso di incaricare la rete di impresa Albatros per realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un primo impianto di un Megawatt sul territorio. "Vorremmo individuare i luoghi pubblici in cui sarà possibile installare degli impianti fotovoltaici – dicono gli amministratori – Durante l’incontro raccoglieremo anche adesioni per eventuali investitori privati, che si andranno ad aggiungere così a tante imprese già pronte a finanziare il progetto. L’obiettivo è terminare la fase progettuale e installare l’impianto già entro quest’anno". Il nuovo impianto potrà far azzerare al Comune il costo delle bollette e avrà una rendita per i prossimi vent’anni. "Il progetto è rivolto anche ai cittadini – dicono ancora dal Comune – Chi aderirà gratuitamente alla comunità energetica consumerà energia a km zero e riceverà anche sconti sulle bollette a fine anno. La stessa cosa verrà per artigiani e commercianti locali". Il sindaco Pasquale Novelli conclude: "Talamello col progetto si trasforma in un laboratorio innovativo, ci auguriamo davvero che cittadini, imprese e artigiani aderiscano con entusiasmo al progetto". Per maggiori informazioni xtalamello.it.