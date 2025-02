Talamello, donato dalla Croce verde un nuovo defibrillatore

Un nuovo defibrillatore per la sicurezza dell’alta Valmarecchia è stato consegnato dalla Croce verde di Novafeltria al Comune di Talamello. Il defibrillatore verrà installato in questi giorni, nella piazza Garibaldi, al centro del paese. Il personale sanitario della Croce verde per l’occasione ha presentato al pubblico un mini corso teorico/pratico sulle manovre d’emergenza utili a fronteggiare un arresto cardiaco e su come utilizzare un defibrillatore semi automatico Dae. Un nuovo tassello aggiunto al progetto ‘Ci mettiamo il cuore’.