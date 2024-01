Talamello, Novelli:: "Ricandidarmi?. Non credo lo farò"

Potrebbe non ricandidarsi per il secondo mandato Pasquale Novelli, sindaco di Talamello. "Non ho ancora deciso – dice il primo cittadino – ma credo di no". Le amministrative 2024 coinvolgeranno anche il piccolo borgo dell’alta Valmarecchia, nella prossima primavera, e per Talamello sarà tutto da rifare. Sembra infatti che quasi tutti i componenti della giunta attuale abbiano intenzione di non ricandidarsi. Quasi tutti, perché i ‘rumors’ annunciano un probabile ritorno in pista per un secondo mandato, della vicesindaca Emanuela Belloni. Non si sa ancora se si presenterà come semplice componente di giunta o addirittura come candidata alla poltrona di primo cittadino.

Altri due piccoli paesi in alta Valmarecchia, andranno al voto. Se da una parte Novelli è convinto di non restare, dall’altra ci sono due colleghi che invece tenteranno un nuovo mandato: sono Fabiano Tonielli di Casteldelci e Pietro Rossi di Montecopiolo. La conferma non è ancora arrivata direttamente da loro ma con ogni probabilità per le elezioni 2024 le loro liste civiche saranno nuovamente in campo. Tra le novità assolute, a differenza degli anni passati, ci saranno dei grossi cambiamenti a Casteldelci: qui un gruppo di cittadini si sta organizzando per formare una lista diversa da quella di Tonielli, sempre civica ma molto lontana dai componenti attuali di giunta. E quindi gli elettori non dovranno tornare a scegliere tra due liste. Anche in queste piccole comunità bisognerà attendere ancora qualche settimana per conoscere ufficialmente i nomi dei candidati e dei componenti delle liste.