Talenti (in)compresi in cerca di lavoro Rimini ospita il progetto "Design Yourself - Talenti(in)compresi", per aiutare i giovani a sviluppare le loro potenzialità. Martedì e giovedì dalle 17 alle 18,30 al Laboratorio aperto e al Bar Lento. Un'opportunità per scegliere consapevolmente il proprio futuro.