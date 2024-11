Tamagnini riconfermato presidente

Si è tenuto nei giorni scorsi il congresso delle Acli provinciali di Rimini, che ha portato all’elezione del nuovo Consiglio provinciale e alla riconferma di Marco Tamagnini come presidente. Tamagnini, 62 anni, architetto e dipendente comunale, ha ottenuto un nuovo mandato per guidare l’associazione, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e ampliare i servizi di supporto sociale. Dopo la sua riconferma, il Consiglio ha votato all’unanimità la nuova Presidenza provinciale. Accanto a Tamagnini, il team dirigenziale vede Emanuele Magnani nel ruolo di vicepresidente, nonché presidente della Lega Consumatori di Rimini, un settore sempre più rilevante per la tutela dei diritti dei cittadini. Completano la Presidenza provinciale Sabrina Zanetti, Valentina Grazia, Giuseppe Mazzotti, Giuliana Zangheri, Gaetano Lanaro, Manuela Angelini e Giorgio Gori.